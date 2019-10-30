Беларусь приветствует разведение сил в Золотом - Андрейченко

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приветствует разведение сил в Золотом и будет далее содействовать положительным процессам по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко отметил работу австрийского дипломата, спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика. "Хорошо, что есть позитивные подвижки. Вчера было объявлено о разведении сил в поселке Золотом. Мы это приветствуем", - сказал председатель Палаты представителей.

"Думаем, что этот положительный процесс будет продолжаться. Беларусь и дальше будет всячески в этом помогать и содействовать", - подчеркнул спикер.

Как сообщалось, 29 октября возобновлено разведение сил и средств в Золотом. Переговоры об аналогичных действиях в Петровском продолжаются.-0-

Андрейченко: визит Президента Беларуси в Австрию откроет новую страницу в двусторонних отношениях Председатель Палаты представителей отметил, что в последнее время Беларусь и Австрия достигли высокого уровня политических контактов.