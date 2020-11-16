Беларусь призвала Польшу в кратчайшие сроки выдать Путило и Протасевича

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призвала польскую сторону выдать в кратчайшие сроки Степана Путило и Романа Протасевича с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В Министерстве иностранных дел Беларуси 16 ноября прошла встреча с временным поверенным в делах Польши в Беларуси Мартином Войцеховским. "Обсуждены вопросы взаимодействия сторон в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Беларуси в адрес Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Степана Путило и Романа Протасевича", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Степана Путило и Романа Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы "Нехта" и "Нехта Live".

"Польскую сторону призвали выдать Степана Путило и Романа Протасевича Беларуси в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности", - заявили в МИД.-0-