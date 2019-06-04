Беларусь рассчитывает достичь эпидемического благополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года - Рыбаков

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает достичь эпидемического благополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года. Об этом заявил Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на пленарном заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждалось осуществление декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и политических деклараций по ВИЧ/СПИДу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Валентин Рыбаков проинформировал о национальной политике по достижению глобальной цели Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу "90-90-90", подтвердив полную приверженность страны реализации Политической декларации по искоренению ВИЧ/СПИДа.

В частности, Постоянный представитель отметил, что в Беларуси принят план дополнительных мероприятий по обеспечению достижения глобальной цели "90-90-90" на 2018-2020 годы. Он обозначил, что Беларусь рассматривает период до 2020 года, как "окно возможностей" для воздействия на эпидемию ВИЧ-инфекции, и ставит перед собой амбициозную цель - достижение эпидемического благополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года.

Дипломат выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества Беларуси с Объединенной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

В качестве одного из последних успешных примеров такого сотрудничества Валентин Рыбаков назвал подписание меморандума о взаимопонимании между фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и ЮНЭЙДС.

Глобальная цель "90-90-90" предполагает, что именно такой процент людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе, получать антиретровирусную терапию и иметь положительный эффект от проводимой терапии.-0-