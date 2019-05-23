Беларусь рассчитывает на расширение взаимовыгодного диалога с ЮНЕСКО

23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь активно участвует в большинстве крупных проектов и программ ЮНЕСКО и надеется на продолжение плодотворного сотрудничества и взаимовыгодного диалога по всем направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на расширенном заседании Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, посвященном 65-летию участия Беларуси в данной организации, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД подчеркнул, что у Беларуси есть хороший потенциал для расширения участия в таких программах ЮНЕСКО, как Международная гидрологическая программа и Всемирная сеть национальных геопарков. "Учитывая ведущую роль ЮНЕСКО в выработке международных подходов к решению проблем, связанных с развитием информационного общества и обеспечением информационной безопасности в гуманитарной сфере, необходимо наращивать наше участие в таких межправительственных программах, как "Информация для всех", "Развитие коммуникации", "Память мира", - сказал Владимир Макей.

Он отдельно отметил важность участия молодежи в продвижении идеалов ЮНЕСКО. Национальная комиссия поддерживает деятельность ассоциированных школ ЮНЕСКО, кафедр ЮНЕСКО, движение клубов ЮНЕСКО. "Потому что молодежь - это наше будущее, и воспитание в духе ценностей ЮНЕСКО является лучшей подготовкой для жизни в современном мире", - убежден министр.

Владимир Макей поблагодарил представителей ЮНЕСКО за квалифицированное содействие при совместной реализации проектов. Он также подчеркнул, что было осуществлено более 200 совместных проектов.-0-