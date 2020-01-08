Беларусь рассчитывает заключить соглашение с Египтом в таможенной сфере

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает в перспективе на заключение международных договоров в таможенной сфере с Египтом, Республикой Корея, Иорданией, Индией и Японией, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В 2019 году была также заложена основа для начала переговорного трека по проекту соглашения между Беларусью и государствами-членами Европейского союза о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Сегодня договорно-правовая база белорусской таможни включает в себя порядка 90 международных договоров, касающихся тех или иных направлений сотрудничества в таможенной сфере. За минувший год она пополнилась 20 международными документами, регулирующими широкий спектр правоотношений в сфере таможенного администрирования. В частности, заключены двусторонние соглашения с Узбекистаном, Азербайджаном, Китаем, Ираном, Уругваем, Литвой, Украиной, США и многосторонние соглашения в ЕАЭС и СНГ. "Положения данных документов направлены на определение основных принципов и форм сотрудничества, создание систем содействия взаимной торговле, обмен предварительной информацией, борьбу с таможенными правонарушениями, актуализацию интеграционных документов", - отметили в ГТК.

Кроме того, Беларусь в прошлом году была впервые избрана в состав Политической комиссии - одной из ключевых структур Всемирной таможенной организации, которая работает над стратегией деятельности организации и готовит рекомендации Совету ВТамО по наиболее важным вопросам в сфере таможенного администрирования.-0-