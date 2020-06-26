Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в термометрии

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в области термометрии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

По результатам региональных ключевых сличений, проводимых техническими комитетами Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ), опубликовано 17 новых СМС-строк (калибровочных и измерительных возможностей) в области термометрии. "Участие нашей страны в данных международных сличениях обеспечивает выполнение международных обязательств по признанию эквивалентности эталонов и сертификатов калибровки и измерений", - отметили в Госстандарте.

Результаты оценки эквивалентности национальных эталонов публикуются в международной базе данных ключевых сличений Международного бюро мер и весов. Всего в ней сейчас содержатся 265 СМС-строк о калибровочных и измерительных возможностях Беларуси в разных областях измерений, в том числе таких как время и частота, электричество, акустика, фотометрия, длина, масса, химия.

Термометрия занимает одно из ведущих мест в современной науке и технике. По экспертным оценкам, измерения температуры составляют до 30% всех выполняемых измерений в науке и ряде отраслей промышленности. Основное требование, предъявляемое к термометрии, - обеспечение потребностей по точности, а также по эквивалентности национального эталона единицы температуры лучшим мировым аналогам.-0-