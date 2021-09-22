22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь улучшила позиции в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Парка высоких технологий.

"Беларусь поднялась на две строчки и заняла 62-е место в рейтинге самых инновационных стран Global Innovation Index 2021. Его ежегодно публикует Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), входящая в структуру ООН. За год наша страна улучшила свои позиции сразу в нескольких категориях рейтинга. В блоке "Развитие технологий и экономики знаний" Беларусь поднялась с 46-го на 37-е место, в блоке "Результаты творческой деятельности" - с 97-го на 93-е", - говорится в сообщении.

По информации парка, в категории "Экспорт услуг в сфере ИКТ" Беларусь заняла 11-е место в мире, переместившись на 4 строчки вверх. Страна также поднялась с 19-й на 16-ю строчку в рейтинге "Доступ к ИКТ". При этом Беларусь осталась мировым лидером в категории "Создание мобильных приложений", добавили в ПВТ.

Global Innovation Index - исследование и сопровождающий его рейтинг стран по показателю уровня развития инноваций. Оно проводится с 2007 года в рамках совместного проекта Международной бизнес-школы INSEAD (Франция), Корнеллского университета (Cornell University) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).-0-