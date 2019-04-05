Беларусь в 2020 году впервые примет заседание Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым нацпоказателям

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность Комитета госконтроля Беларуси была презентована на 12-м заседании Рабочей группы Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ) по ключевым национальным показателям, которое прошло 2-4 апреля в Братиславе (Словакия), сообщили БЕЛТА в КГК.

Мероприятие собрало представителей высших органов аудита 18 государств из 27 членов Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым национальным показателям, в которой Беларусь, наравне с Азербайджаном и Кувейтом, является новичком. Комитет госконтроля на мероприятии представляли заместитель председателя Александр Курлыпо и начальник главного аналитического управления Дмитрий Санько.

Присутствовавшие на заседании узнали о структуре КГК, основных целях и задачах, приоритетных направлениях деятельности, развитии международного сотрудничества. Особое внимание было уделено системе государственных прогнозов социально-экономического развития Беларуси в качестве ключевых национальных показателей.

Кроме того, Александр Курлыпо представил Беларусь в качестве страны-организатора для проведения 13-го заседания Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым национальным показателям. Общим решением оно назначено на весну 2020 году в Минске.

С докладами также выступили представители высших органов аудита Австрии, Азербайджана, Болгарии, Индонезии, Италии, Казахстана, Кувейта, Словакии, а также Немецкого общества международного сотрудничества и АФРОСАИ-Е. Они поделились опытом использования ключевых национальных показателей и проведения аудита достижения Целей устойчивого развития ООН.

Всего в повестку было включено более 10 вопросов. Участники заседания обсудили отчет о деятельности рабочей группы за прошедший год и утвердили план на 2019-й, рассмотрели ряд документов. Отдельной темой на заседания стала подготовка к XXIII Конгрессу ИНТОСАИ, который пройдет в сентябре 2019 года в Москве.

Во время визита представители Комитета госконтроля Беларуси также встретились с коллегами из Высшего контрольного управления Словакии, подвели итоги проведенного в 2018 году параллельного аудита системы государственных закупок в электронной контрактной системе. Словацкие коллеги поделились опытом проведения аудитов эффективности в сфере здравоохранения. Партнеры обсудили программу совместного семинара на тему цифровизации госуправления, который состоится в мае в Минске.

ИНТОСАИ (INTOSAI - International Organisation of Supreme Audit Institutions) - международная неправительственная организация со специальным консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН. В настоящее время ИНТОСАИ объединяет высшие органы аудита 194 стран мира.-0-