Беларусь в рейтинге человеческого развития поднялась на 50-е место - ПРООН

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отчет ПРООН о человеческом развитии - 2019 "За рамками доходов, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня" представлен сегодня в Минске. Беларусь в глобальном рейтинге поднялась на 50-е место, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь в глобальном рейтинге человеческого развития поднялась на три позиции и сейчас делит 50-е место с Казахстаном среди 189 стран. Перед ней разместилась Россия, позади - некоторые страны региона. То есть Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития", - сказала постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

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