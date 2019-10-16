Беларусь входит в топ-5 популярных у туристов стран с недорогой быстрой едой

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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь входит в топ-5 популярных у российских туристов стран с недорогой быстрой едой. Такие данные предоставил БЕЛТА портал ТурСтат.
Рейтинг составлен по результатам сравнения цен на бургер одной из сетей фастфуда в популярных туристических направлениях.
В первую пятерку вошли Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан и Беларусь. Далее идут Турция, Молдова, Польша, Вьетнам и Китай. Дороже всего бургер обойдется в странах еврозоны - в среднем 4,1 евро.-0-