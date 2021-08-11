Беларусь вместе с союзниками успешно противостоит санкциям Запада - Шпаковский

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вместе с союзниками успешно противостоит санкциям Запада. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Александр Шпаковский.

"Совершенно никому не интересно, что мы говорим. Есть определенная программа, которую коллективный Запад реализует в отношении Беларуси. И мы сейчас находимся на одном из, скажем так, финальных этапов этой программы. Это стадия экономического удушения нашего государства, так как все предыдущие приемы оказались неудачными. Я имею в виду и попытку организации цветной революции в нашей стране, и попытку провокации коллапса экономики путем создания условий для так называемой общенациональной забастовки, и даже заговор с целью захвата власти, который был разоблачен, и попытки организации подпольно-диверсионной борьбы, создания неких бандформирований на территории Беларуси", - сказал Александр Шпаковский.

Политолог подчеркнул, что все эти усилия оказались тщетными. "Запад приступил к масштабной программе экономического удушения белорусского государства, которая предполагает поэтапное введение разного рода санкций и ограничений против отечественной экономики. Наша задача и нашего правительства - принимать необходимые меры в координации с союзниками Беларуси - Российской Федерацией, КНР, другими странами, которые не закрывают для нас рынки, для того чтобы максимально купировать угрозы и риски, исходящие от санкций коллективного Запада. На мой взгляд, пока это получается делать достаточно успешно", - отметил он.

Александр Шпаковский также прокомментировал поведение зарубежных журналистов во время "Большого разговора с Президентом". "Это была отработка программы. Опять-таки это связано с тем, что к годовщине президентских выборов в Беларуси (которые состоялись в прошлом году и по результатам которых прошли вот эти массовые беспорядки, была попытка мятежа в нашей стране с целью свержения законного конституционного строя) коллективный Запад приготовил очередной санкционный пакет, очередные недружественные решения, агрессивные, направленные против безопасности белорусского государства и материального благосостояния каждого отдельно взятого гражданина. И эти решения необходимо сопровождать в информационном поле. Поэтому от всех западных информационных ресурсов звучали одни и те же однотипные вопросы - пытки, якобы имевшие место быть, насилие на улицах, опять-таки якобы имевшее место быть чрезмерным, нелегитимность власти, которую вообще непонятно по каким критериям оценивают и почему это делают журналисты, разного рода моральные и политические оценки. Потому что на всех этих ресурсах должна была пройти одна и та же картинка. Это называется информационным сопровождением управленческих решений, информационным сопровождением госполитики", - добавил он.-0-

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