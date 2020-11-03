Беларусь заинтересована в присоединении к международным городским сетям ЮНЕСКО - Макей

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси открылась выставка живописца, члена Белорусского союза художников Василия Пешкуна "По городам Беларуси вместе с художником", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Василий Пешкун

Выставка посвящена Всемирному дню городов и включает произведения художника с изображением городских пейзажей. Министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей на открытии экспозиции пояснил, что Всемирный день городов призван привлечь внимание международного сообщества к глобальной урбанизации, стимулировать развитие сотрудничества между странами для решения проблем урбанизации.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул заинтересованность Беларуси в присоединении к международным городским сетям, созданным ЮНЕСКО, в одну из которых уже вошел Витебск (Глобальную сеть обучающихся городов). При этом Владимир Макей отметил важную роль культуры и образования в устойчивом развитии городов.

Глобальная сеть обучающихся городов действует под эгидой Института ЮНЕСКО по обучению на протяжении жизни (Гамбург, ФРГ) и объединяет города мира, которые рассматривают образование в течение всей жизни как средство повысить качество жизни своего населения.

Выставка подготовлена Белорусским союзом художников при содействии Министерства иностранных дел. Она открыла цикл посвященных проблематике городов мероприятий, которые пройдут в стране в течение ноября под эгидой Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.-0-

Фото Оксаны Манчук