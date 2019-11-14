ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 14 ноября 2019
Минск Облачно с прояснениями +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:19 Государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию Президент
17:19 Предпринимателя из Ивацевичского района оштрафовали на Br2,7 тыс. за незаконную рубку деревьев Происшествия
17:18 "Внеплановая" лама родилась в Минском зоопарке Регионы
17:09 Ярмарки и выставки-продажи развернутся на избирательных участках Минской области 17 ноября Регионы
17:01 Беларусь занимает 2-е место среди стран СНГ по численности студентов Общество
16:57 ЦИК: видеокамеры на участках не панацея от спорных ситуаций Общество
16:48 Комплекс бывшего детского лагеря в Оршанском районе продан с аукциона Регионы
16:46 Белорус Родион Мискевич помог "Соре" одержать первую победу в итальянской волейбольной суперлиге Спорт
16:43 Творческие ребята с особенностями развития выступят в Минске со звездами эстрады Афиша
16:40 БРСМ предлагает общественным объединениям провести совместные электоральные пикеты 16 ноября Общество
16:39 Беларусь и Узбекистан обсудили сотрудничество в военной сфере Общество
16:28 Гродненская областная библиотека начала большой переезд Регионы
16:25 Белорусская федерация баскетбола запускает экологическую акцию Спорт
16:05 Парламент Молдовы утвердил программу и состав нового правительства В мире
16:04 Совместная коллегия МИД Беларуси и России пройдет в Москве 18 ноября Политика
16:01 Кибермошенник похитил со счета жительницы Молодечно $20 тыс. и 13,5 тыс. евро Происшествия
15:58 Беларусь открывает консульство в Лихтенштейне, его возглавит член княжеского дома Политика
15:32 Многоэтажку с детским садом в Дрогичине планируют ввести в строй в декабре Регионы
15:19 Бизнес-инкубатор открылся в Горках Регионы
15:17 Прокуратура напоминает об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии Общество
15:14 Новогодними огнями Минск засияет 14 декабря Регионы
15:04 Посольство Японии продолжит реализацию в Беларуси проектов программы "Корни травы" Общество
14:58 "Финансовая азбука" вместе с Белинвестбанк: как защитить денежные средства на карточке Экономика
14:54 Минская область в 2019 году построит 1,12 млн кв.м жилья для нуждающихся Регионы
14:53 Устроившему стрельбу в колледже Благовещенска назначат психиатрическую экспертизу В мире
14:51 Туровский молочный комбинат и федерация футбола построят 12 спортплощадок в 2019 году Регионы
14:43 Белорусско-молдавский центр переподготовки газовщиков планируется создать в Кишиневе Общество
14:39 ВГТУ готов создать обсерваторию рынка труда Общество
14:37 ПВТ открыл в Дрогичине STEM-центр Регионы
14:31 В Молодечно пешеход ответил на замечание водителя кулаками Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
14 ноября 2019, 17:01

Беларусь занимает 2-е место среди стран СНГ по численности студентов

Фото из архива
Фото из архива

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь попала в топ-5 стран СНГ с наибольшей численностью студентов в вузах. Такая информация приводится в статистическом обзоре к Международному дню студентов (17 ноября), опубликованном на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Каждый седьмой молодой человек в Беларуси - студент. В 2018/2019 учебном году в республике на 10 тыс. населения приходилось 298 студентов. Это один из самых высоких показателей в СНГ. В топ-5 стран с наибольшей численностью студентов в вузах Беларусь занимает вторую строчку. На первой Украина с показателем 314 на 10 тыс. населения, на третьей Казахстан - 295, затем идут Россия - 284 и Армения - 271.

В прошлом учебном году 268,1 тыс. ребят обучались по более чем 400 специальностям и направлениям в 51 учреждении высшего образования. Самые многочисленные: Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Замыкает пятерку Гродненский государственный университет им. Я.Купалы.

В студенческой среде преобладают девушки (113 к 100). Стипендию на дневной форме обучения получали 82,9 тыс. студентов, в общежитиях вузов проживали 78,9 тыс., или 83,6% от числа нуждающихся в них.

В минувшем учебном году в белорусских вузах обучались 15,5 тыс. иностранцев (5,8% от общего числа студентов), почти 68% из них - представители стран СНГ.

Ежегодно все больше ребят решаются продолжать обучение на второй ступени высшего образования - в магистратуре. За последние 10 лет число магистрантов выросло в 3,4 раза и в 2018/2019 учебном году достигло 14,7 тыс. человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь образование рейтинг СНГ студенты
Новости рубрики Общество
Лидия Ермошина во время досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. ЦИК: видеокамеры на участках не панацея от спорных ситуаций
Фото из архива БРСМ предлагает общественным объединениям провести совместные электоральные пикеты 16 ноября
Во время встречи Беларусь и Узбекистан обсудили сотрудничество в военной сфере
Сергей Хмарук Прокуратура напоминает об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии
Хироки Токунага. Фото из архива Посольство Японии продолжит реализацию в Беларуси проектов программы "Корни травы"
Фото из архива Белорусско-молдавский центр переподготовки газовщиков планируется создать в Кишиневе
Главное
Президент Беларуси Александр Лукашенко, госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо "Белорусы не нахлебники" - Лукашенко обсудил с Засем и Лаппо сотрудничество с Россией на общей границе
Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы
Русый: на местах с гражданами надо работать лично, а не передавать документы из кабинета в кабинет
В тренде экологичности: белорусские предприятия наращивают производство стеклянной тары
Топ-новости
Лаппо: нужно обеспечить равноправие для пограничников Беларуси и России
"Сочи": атмосфера курорта в городе будущего
"Финансовая азбука" вместе с Белинвестбанк: как защитить денежные средства на карточке
Прокуратура напоминает об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии
Проект указа о внедрении депозитной системы обращения упаковки внесен в правительство
Беларусь открывает консульство в Лихтенштейне, его возглавит член княжеского дома
Правительство предлагает Всемирному банку участие в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт
Беларусь и Китай до 2021 года планируют реализовать 35 совместных научно-технических проектов
Совместная коллегия МИД Беларуси и России пройдет в Москве 18 ноября
Беларусь и Узбекистан обсудили сотрудничество в военной сфере
ВГТУ готов создать обсерваторию рынка труда
ПВТ открыл в Дрогичине STEM-центр
Белорусско-молдавский центр переподготовки газовщиков планируется создать в Кишиневе
Беларусь занимает 2-е место среди стран СНГ по численности студентов
Более 630 госстандартов утверждено в Беларуси с начала года
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.