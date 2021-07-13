Беларусь ждет реакции Германии, США и Литвы на материалы в отношении гражданина Германии Хофмана

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ждет реакции Германии, США и Литвы на переданные по дипломатическим каналам материалы в отношении гражданина ФРГ Дениса Хофмана - владельца деструктивного чата, который набирал боевиков, планировал в Беларуси акты устрашения и политические убийства с особой жесткостью. Об этом было заявлено в эфире телеканала ОНТ со ссылкой на официальное сообщение МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Белорусская сторона незамедлительно подготовила материалы о незаконной, если не сказать террористической, деятельности данного гражданина Германии и официально передала их по дипломатическим каналам немецким, американским и литовским коллегам в ходе очных встреч в МИД. Несмотря на убедительный фактологический материал, а также совершенно очевидные криминальные составляющие вменяемых деяний, до настоящего момента официальная реакция указанных стран отсутствует", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что подобные вещи одинаково квалифицируются в любом государстве. Поэтому белорусская сторона рассчитывает на содействие указанных стран в расследовании. Тем более, что это предусмотрено двусторонними договорами о правовой помощи, а также с учетом многосторонних обязательств в сфере борьбы с терроризмом, в том числе Глобальной контртеррористической стратегии, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.

"Генеральная Ассамблея напоминает о том, что все государства должны всецело сотрудничать в борьбе с терроризмом на основе взаимной правовой помощи и принципа "Выдай, либо суди", - напомнили в эфире телеканала.-0-