Беларусбанк предупреждает о телефонных мошенниках

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк сообщает о фактах телефонного мошенничества - неизвестные просили клиентов предоставить личные данные, сообщили БЕЛТА в банке.

О таких звонках в сентябре проинформировали десятки граждан. В частности, мошенники представлялись сотрудниками банка, говорили, что в личном кабинете пользователя находится заявка на кредит в Br5 тыс., и требовали паспортные данные для отмены операции.

В Беларусбанке напоминают, что если заявку на кредит (в том числе через интернет-банкинг, М-банкинг, сайт банка, инфокиоск, контакт-центр) клиент не оформлял или ее направили по ошибке, банковские работники информацию личного характера (паспортные данные, номера счетов, остатки денежных средств на счетах и др.) не запрашивают.-0-