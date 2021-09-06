Беларусбанк выдал более 2 тыс. ипотечных кредитов

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 февраля заключило более 2 тыс. кредитных договоров на сумму около Br80 млн по продукту "Ипотека Экспресс" на покупку жилых помещений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

В феврале этого года банк предложил новый продукт - кредит "Ипотека Экспресс" на покупку жилых помещений. Он может предоставляться только под залог приобретаемого жилья сроком до 20 лет, с учетом норм указа №130 "Об ипотечном жилищном кредитовании".

"Востребованность продукта "Ипотека Экспресс" подтверждает и актуальность предложений банка, и эффективность нового указа "Об ипотечном жилищном кредитовании", который сделал кредиты на недвижимость более доступными", - отметила заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина.

Как подчеркнули в Беларусбанке, кредит на недвижимость только под залог (ипотеку) приобретаемого жилья стал, по сути, эксклюзивным предложением на рынке финансовых услуг. "Не последний аргумент в пользу новинки и удобство предлагаемого сервиса, ведь банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления. Кроме того, возможно включение в совокупный доход кредитополучателя и доходов его близких родственников, членов семьи (при условии заключения договора поручительства), если клиенту необходим кредит в размере большем, чем позволяет его собственный доход. Ипотечный кредит пользуется спросом не только в Минске, но и в областях", - пояснили в банке.-0-