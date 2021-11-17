Беларусбанк выходит в урбанистическую среду и сделает белорусские города ярче

Пинск стал первым городом в рамках большого арт-проекта "Традыцыі дзеля будучыні", благодаря которому в 10 городах Беларуси появятся авторские рисунки на стенах многоэтажных зданий.

Проект приурочен к 100-летию крупнейшего банка страны. В основе сюжета нового мурала – легендарная история Пинска, а героем картины стал современный молодой человек, который уверенно идет за своей мечтой.

"В 100-летний юбилей Беларусбанка, банка с большой историей, мы решили реализовать масштабный республиканский арт-проект, – прокомментировал заместитель председателя правления Олег Козаредов. – Через серию муралов мы планируем транслировать сюжеты белорусской мифологии, городских историй и легенд, а также говорить о значимости личной инициативы каждого белоруса. В рамках проекта с помощью креатива художников мы постараемся создать работы, которые будут мотивировать современных белорусов двигаться вперед и развиваться с опорой на наш богатый культурный бэкграунд. "Традыцыі дзеля будучыні" – это новые городские мифы Беларуси".

Первую монументальную картину от Беларусбанка создает молодой и уже довольно опытный художник-муралист Евгений Сосюра. Проект реализуется совместно с арт-сообществом Urban Myths, которое известно своими концептуальными международными стрит-арт проектами. Мозырь будет следующим городом, в котором появится мурал. Его сюжет станет продолжением пинского, работы там уже ведутся.

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