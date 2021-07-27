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27 июля 2021, 10:51

Беларуси и России необходимо развивать сотрудничество в сфере IT - Лукьянов

Фото из архива
Фото из архива

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России необходимо развивать сотрудничество в сфере IT и объединять усилия. На этом акцентировал внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов, отвечая на вопросы журналистов после встречи с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны отметили прочные связи и контакты между Россией и Беларусью. "Это контакты как на уровне отдельных предприятий, так и между регионами. На мой взгляд, самая эффективная работа строится на одной горизонтали, когда партнеры сотрудничают в одной отрасли, в одной плоскости. У них есть общие интересы и проблемы. И когда они совместно ищут решение этих проблем, у них получается лучше", - отметил Евгений Лукьянов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь назвал три основных вектора, по которым идет тесное взаимодействие российских и белорусских партнеров. Плодотворное сотрудничество налажено в сфере машиностроения, молочного производства и сельскохозяйственной отрасли. "Наиболее перспективное направление в современном мире - сотрудничество в сфере высоких технологий. Это то, что необходимо развивать и в России, и в Беларуси. И объединять эти усилия", - акцентировал внимание он.

По мнению посла, понятие "приграничное сотрудничество" необходимо рассматривать сквозь призму политической карты. "Есть государство Беларусь и есть государство Россия - и все контакты любого субъекта этих государств приграничны. В этом и заключается потенциал на реальный успех в сотрудничестве. Ведь цели любого государства очень просты - социально-экономическое благополучие своих граждан", - подчеркнул он.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на встрече с Евгением Лукьяновым рассказал о промышленном, культурном, историческом и образовательном потенциале юго-восточного региона страны.

Евгений Лукьянов планирует посетить ряд промышленных предприятий региона, включая ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Миртек-инжиниринг" и др.

Товарооборот между Гомельской областью и Российской Федерацией по итогам января - мая 2021 года составил $2467,8 млн (темп - 217,7%), экспорт - $675,6 млн (125,0%), импорт - $1792,2 млн (302,4%).

Удельный вес внешней торговли с Россией в показателях Гомельской области составил: в товарообороте - 54,9%, экспорте - 31,4%, импорте - 76,5%. Первые позиции по объему экспортных поставок товаров занимают Московская область (24,5%), Москва (13,5%), Санкт-Петербург (8,1%), Брянская (7,7%) и Смоленская (4,4%) области. Наиболее востребованы в России белорусские прутки и проволока из железа или нелегированной стали, молочная продукция, сельскохозяйственная техника и запасные части к ней, синтетические волокна, нетканые материалы, метизы и др.

За январь - март 2021 года объем иностранных инвестиций, поступивших из Российской Федерации, составил $154,3 млн. Удельный вес в общем объеме инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, - 46%. За 2020 год объем вложений от российских инвесторов составил $515,2 млн.

В Гомельской области зарегистрировано 361 предприятие с российским капиталом, в том числе среди резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон" 12 компаний с участием российского капитала.

Гомельским облисполкомом заключено 22 двусторонних документа о межрегиональном сотрудничестве с российскими регионами. Советом депутатов подписано 9 двусторонних документов о межрегиональном сотрудничестве с российскими регионами. Это Амурская, Брянская, Кировская, Курская, Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Свердловская области. Между административно-территориальными единицами Гомельской области и России подписано 78 двусторонних документов о сотрудничестве.-0-

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