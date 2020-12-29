Беларуси нужен мир - студент могилевского вуза

29 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларуси нужен мир. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился студент Могилевского государственного университета продовольствия Дмитрий Клименко, который участвовал в Белорусском новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости.

Студент рассказал , что всегда важен диалог, во время которого обсуждаются все вопросы. Он убежден, что ситуация, которая сейчас в стране, стабилизируется, и Беларусь продолжит свое развитие в спокойной обстановке.

Дмитрий поделился, что рад был попасть на новогодний бал. На праздничное мероприятие приехала молодежь со всей страны, из различных учебных заведений.-0-