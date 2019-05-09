Беларусьпомнит: белорусы делятся фотографиями родственников-фронтовиков

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 9 мая на площади Победы в Минске официально стартовала республиканская акция "Беларусь помнит!", которая продлится до 3 июля. Ее цель - отдать дань памяти участникам войны, внесшим неоценимый вклад в общую Победу, освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, вспомнить своих предков-героев. Эта акция стала уже не просто традиционной, но поистине всенародной. Участники праздничных мероприятий всех возрастов приходят с портретами родственников-фронтовиков, тех, кто приблизил этот светлый день, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость, дал нам возможность жить в мирной и спокойной стране.
Тематические проекты к республиканской акции "Беларусь помнит!" реализуют все крупнейшие СМИ Беларуси. Белорусское телеграфное агентство подготовило серию плакатов с изображением известных белорусов и их родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Плакаты могут быть использованы для создания билбордов.
Всю серию плакатов можно посмотреть на сайте.
В проекте приняли участие олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Виктория Азаренко, футболист БАТЭ и национальной сборной Игорь Стасевич, солист Большого театра Илья Сильчуков, прима-балерина Большого театра Ирина Еромкина, лидер группы "J:Морс" Владимир Пугач, врач-трансплантолог Олег Руммо, телеведущая ОНТ Марина Грицук, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко, группа "Аура". Герои проекта - наследники Победы - переполнены чувством гордости за свершения своих предков, глубокого уважения и благодарности им.
Кроме того, фотографии с описанием запечатленных на них историй белорусы активно размещают в социальных сетях. Хештег #Беларусьпомнит становится все более популярным и выходит в топы по просмотрам. Предлагаем вам подборку наиболее ярких снимков от известных белорусов и не только.-0-
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Этот день - один из важнейших дней нашей истории. Эта война - наше историческое наследие..., не позитивное..., горькое и печальное, наследие, которое унесло жизнь каждого третьего жителя Беларуси тех лет....наследие, о котором важно знать и помнить... Помнить не для того, чтобы бояться, а для того, чтобы мы и будущие поколения избежали ошибок прошлых лет. Мне повезло, кое-что об этих страшных днях мне рассказали бабушки, рассказывали немного - но в каждом слове ощущался ужасный накал тех дней...они - поколение, прошедшее через войну, пережили всё это, мы - живём благодаря их отваге и подвигам. Давайте помнить. С ДНЁМ ПОБЕДЫ! #БеларусьПомнит #ДеньПобеды #9мая #Победа
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Перелистывая наш семейный альбом мы напоминаем себе и рассказываем детям военные истории наших предков. Это наш долг чтить и помнить о подвиге нашего народа. Спасибо вам! Низкий поклон! Дорогие наши дедушки: Коля, Лёша, Вася и Петя всегда вас помним и любим! #Беларусьпомнит #деньпобеды #9мая #maxmirnyi #maxmirnyicenter #family #minsk #belarus
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С Днем Победы!Сегодня день памяти всех тех,кто сражался за мир и за нас с вами! Это мой дедушка Николай Михайлович,Он был яхтсменом,чемпионом СССР,и учавствовал в Олимпиаде 1952 года,как мы узнали совсем недавно. Он был участником войны и жил в Ленинграде и защищал город,как и многие из моей семьи,как и моя бабушка Варвара Петровна,которая для меня была примером того,какие могут быть стойкие,сильные,мужественные,но при этом добрые и дарящие любовь женщины.Она спасла от голодной смерти свою сестру, и сражалась за спасение своего города,своей страны.К сожалению, за время блокады,в Ленинграде погибло до 1,5 миллионов человек.Всё это мы должны помнить,чтить и хотеть только одного,чтобы было мирное небо над головой!
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Мой дед не любил говорить о войне. Может быть потому мы - семья, дети, внуки - слишком живые для того, чтобы слушать о смерти. Страшное время. Но это страшное время дедушка если и вспоминал, то урывками, говорящими деталями, всегда с юмором, всегда... Пупко Сергей Степанович служил рядовым в 43-м отдельном штормовом инженерном батальоне. Сапером был, огнеметчиком. Дошел до Кенингсберга. Как-то сидели с лейтенантом в воронке от снаряда. И тот говорит: проползи вперед, в следующую, посмотри, хватит ли места обоим. Пополз... Этого и ждал вражеский снайпер. Пуля пробила рюкзак. Там были дымовухи... и самое ценное - кусок сала. Его-то больше всего и жалел дед. Не говорил о страхе, о холоде, боли... сало жалел... Дымовуха испортила паёк, пришлось выбросить. Но когда вошли в Кенингсберг - нашли целые стеллажи, подземелья сала, солью обсыпанного (дед так рассказывал - слюнки текли), набрали тогда еды вволю. Деду повезло. Он вернулся домой. Живым. И он жив, пока мы помним. Беларусь помнит. Расскажите историю своей семьи. Присоединяйтесь к Акции «Беларусь помнит». #беларусьпомнит #9мая2019 #деньпобеды #бе
ларусьпомнит
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Мой дед, Александр Алексеевич Бизяев - ветеран Великой Отечественной Войны, как я его не просил рассказать о войне, он всегда отшучивался. И спустя много лет, я узнал. Дедушка был политруком роты пешей разведки 1206 стрелкового полка, 362 стрелковой дивизии, 22 армии, Калининского фронта. 1 марта 1942 года в Карповском районе Калининской области освобождал деревню "Малая толстуха". В рукопашном бою с группой противника "СС" лично уничтожил 7 фашистов штыком и ещё троих из винтовки. Был ранен разрывной пулей в лицо, ему вырвало часть верхней и нижней челюсти и зубы. Я помню перед сном он доставал вставные челюсти-протезы и клал их в стакан с водой. Он получил инвалидность, но никогда не воспользовался льготами. Награждён Орденом Красной звезды. Стал прокурором одного из районов Омской области. Ветеран КПСС - чем очень гордился. Я помню. Мне есть на кого равняться! #Беларусьпомнит, #нашеутро, #Онт
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