Беларусьпомнит: белорусы делятся фотографиями родственников-фронтовиков

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 9 мая на площади Победы в Минске официально стартовала республиканская акция "Беларусь помнит!", которая продлится до 3 июля. Ее цель - отдать дань памяти участникам войны, внесшим неоценимый вклад в общую Победу, освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, вспомнить своих предков-героев. Эта акция стала уже не просто традиционной, но поистине всенародной. Участники праздничных мероприятий всех возрастов приходят с портретами родственников-фронтовиков, тех, кто приблизил этот светлый день, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость, дал нам возможность жить в мирной и спокойной стране.

Беларусь помнит. День Победы в уникальных фотографиях БЕЛТА БЕЛТА предлагает вспомнить тех, кто причастен к Великой Победе, и посмотреть, как праздновали 9 Мая в разные годы.

Тематические проекты к республиканской акции "Беларусь помнит!" реализуют все крупнейшие СМИ Беларуси. Белорусское телеграфное агентство подготовило серию плакатов с изображением известных белорусов и их родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Плакаты могут быть использованы для создания билбордов.

Всю серию плакатов можно посмотреть на сайте.

В проекте приняли участие олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Виктория Азаренко, футболист БАТЭ и национальной сборной Игорь Стасевич, солист Большого театра Илья Сильчуков, прима-балерина Большого театра Ирина Еромкина, лидер группы "J:Морс" Владимир Пугач, врач-трансплантолог Олег Руммо, телеведущая ОНТ Марина Грицук, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко, группа "Аура". Герои проекта - наследники Победы - переполнены чувством гордости за свершения своих предков, глубокого уважения и благодарности им.

Дарья Домрачева поздравила белорусов с Днем Победы Текст поздравления известная биатлонистка опубликовала на своих страницах в соцсетях.

Кроме того, фотографии с описанием запечатленных на них историй белорусы активно размещают в социальных сетях. Хештег #Беларусьпомнит становится все более популярным и выходит в топы по просмотрам. Предлагаем вам подборку наиболее ярких снимков от известных белорусов и не только.-0-