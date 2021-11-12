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12 ноября 2021, 10:32

"Белавиа": граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься на рейсы из Турции в Беларусь

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Ирака, Сирии и Йемена не будут приниматься на рейсы из Турции в Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании "Белавиа".

"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - рассказали в авиакомпании.

Пассажиры "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.-0-

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