"Белавиа": граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься на рейсы из Турции в Беларусь

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Ирака, Сирии и Йемена не будут приниматься на рейсы из Турции в Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании "Белавиа".

"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - рассказали в авиакомпании.

Пассажиры "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.-0-