20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" может открыть лоукост-направления из областных центров с 2021 года, сообщил сегодня журналистам генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы над этим работаем, чтобы эту модель (лоукост-направления. - Прим.БЕЛТА) внедрить, нам сегодня не хватает главного - самолетов. Мы очень надеемся, что если не в этом году, то все-таки в следующем на самолетах Embraer E195-E1 открыть одно или два направления по схеме лоукост", - рассказал Анатолий Гусаров.

По словам гендиректора компании, сейчас прорабатывается возможность летать по лоукост-тарифам из одного из областных городов в Тель-Авив.

Анатолий Гусаров обратил внимание, что похожую схему ранее опробовали на направлении Минск-Брюссель. "Оно приближено к гибридной модели, к лоукостовским тарифам, тем не менее, мы видим, что спрос есть, транзит большой, и мы немного цены подняли. Мы не говорим, что будем создавать дочернюю компанию, просто будем нарабатывать отдельные лоукост-направления", - пояснил он.-0-