"Белавиа" назвала новые направления по сниженным тарифам

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" определила новые направления, на которые будут распространяться экспериментальные тарифы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

Так, с сегодняшнего дня список акционных направлений пополнили авиарейсы в Казань, Одессу, Брюссель, а также Женеву.

"Стоимость - 10 евро плюс таксы и сборы в одну сторону, 20 евро плюс таксы и сборы туда-обратно. Вылеты из Минска и в Минск", - говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном на официальной странице в Facebook. Время реализации билетов - 15 ноября с 9.00 до 23.59 по минскому времени.

Билеты продаются только на сайте belavia.by и являются невозвратными. Изменения времени и даты вылета запрещены. Направления выбираются рандомно.

"Белавиа" в рамках действующего 30-дневного безвизового режима ввела с 2 ноября экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании до конца зимнего расписания. Изначально в список вошли следующие направления: Сочи, Амстердам, Алматы, Барселона, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям была снижена до 75%.

Только за первые дни по наиболее популярным направлениям было выкуплено практически 90% мест. В первый день продажи билеты по экспериментальным тарифам наиболее активно покупали пассажиры в возрасте от 25 до 34 лет (55% покупателей). По данным "Белавиа", максимально в день акции единовременно на сайте искали билеты более 5 тыс. человек. Средний показатель в обычное время - около 300 посетителей. Среди покупателей 75% - жители Беларуси.

Учитывая интерес клиентов к экспериментальным тарифам, в авиакомпании решили выставлять экспериментальные направления раз в две недели по четвергам.

"Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 51 аэропорт 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer 175, четыре Embraer 195, четыре CRJ 100/200).-0-