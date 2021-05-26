26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" отменила полеты в Финляндию и Чехию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

"В связи с решением правительств Финляндии и Чехии "Белавиа" вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В/из Финляндии полеты прекращаются с 26 мая по 29 октября 2021 года. Рейсов в Чехию не будет с 28 мая по 30 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Пассажиры, у которых куплены авиабилеты в указанные промежутки времени, смогут изменить дату вылета или вернуть их полную стоимость без штрафов. Это можно сделать в течение 1 года с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов и также в течение года с момента начала полета для частично использованных билетов. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.

"Белавиа" приносит извинения за доставленные неудобства.-0-