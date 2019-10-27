"Белавиа" перешла на зимнее расписание

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" вводит новое расписание движения самолетов, которое будет действовать с 27 октября 2019 года до 28 марта 2020 года включительно, сообщили БЕЛТА в авиакомпании.

В зимнем сезоне планируется продолжить выполнение рейсов летнего расписания в Шереметьево дважды в день, в Таллин и Мюнхен - четыре раза в неделю. Полеты в Кишинев будут выполняться ежедневно.

В сравнении с сезоном "Зима-2018/2019" авиакомпания намерена увеличить количество рейсов в Батуми, Лондон и Будапешт до четырех рейсов в неделю, в Тбилиси - до 11, Баку - до пяти рейсов, Сочи - до трех. Полеты в Ригу, Берлин и Стамбул будут выполняться шесть раз в неделю, в Вильнюс - восемь.

Всего в зимнем сезоне планируется увеличение частот по 11 направлениям.

В новом расписании "Белавиа" будет выполнять чартерные рейсы на курорты Египта из Минска и всех областных аэропортов республики. Продолжится выполнение чартерных программ из Минска в Дубай.

По словам генерального директора авиакомпании Анатолия Гусарова, в числе приоритетов в наступающем зимнем сезоне остаются поддержание высокого уровня безопасности полетов и повышение качества сервиса. "Одно из основных направлений развития - модернизация флота. Кроме того, авиакомпания продолжает изучать возможности для открытия новых регулярных направлений. В зимнем сезоне мы планируем ввести еще одну новую услугу, которая позволит пассажирам выбирать удобный тариф и тем самым экономно расходовать свой бюджет", - добавил Анатолий Гусаров.

Процедура перехода на зимнее расписание установлена Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) и распространяется на все авиакомпании в мире.-0-