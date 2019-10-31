"Белавиа" планирует внедрить систему брендовых тарифов

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" завершает разработку и планирует в скором времени внедрить систему брендовых тарифов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас заканчиваем разработку и внедрение системы брендовых тарифов, где все тарифы будут разделены на группы, и пассажир будет выбирать. Если он летит с сумкой, без багажа (или еще с какими-то ограничениями), значит, его тариф будет минимальным. Если будет один чемодан - тариф другой. Если пассажир не уверен, что воспользуется именно этим билетом (может, его придется менять) - тогда он будет приобретать (билет по тарифу. - Прим. БЕЛТА) третьей-четвертой группы", - рассказал Анатолий Гусаров.

Внедрение системы брендовых тарифов, по его словам, даст возможность пассажирам самим выбирать стоимость билета - более высокую или более низкую.

"Сейчас тарифы есть низкие, есть высокие (система сама в автоматическом режиме управляет в зависимости от спроса на каждом самолете, каждом рейсе). Большой спрос, продано много билетов - система закрывает дешевые классы, и те, кто приходят позже, летят уже по более высокой цене. То есть у пассажира на рейсах "Белавиа" выбора практически нет", - пояснил гендиректор компании.

"Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 30 воздушных судов (семь Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, пять Boeing 737-300, четыре Embraer-175, шесть Embraer-195, два CRJ-200).-0-