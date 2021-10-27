"Белавиа" подтвердила международный статус безопасной авиакомпании

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" успешно подтвердила высокие стандарты безопасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

В авиакомпании "Белавиа" был проведен аудит Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). "Тщательная проверка полученных в ходе проведения аудита и предоставленных в IATA данных заняла около четырех месяцев, в результате чего было принято решение продлить "Белавиа" действие сертификата IOSA до 2 ноября 2023 года. Наличие данного сертификата подтверждает, что авиакомпания при осуществлении своей деятельности придерживается передовых международных авиационных стандартов в области эксплуатационной безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.

"Белавиа" впервые прошла аудит Международной ассоциации воздушного транспорта и получила сертификат IOSA в 2007 году. В соответствии с существующими правилами получение сертификата обязательно для всех участников IATA, ресертификация авиакомпании проводится раз в два года и позволяет сохранять членство в международной ассоциации.

"Успешное прохождение аудита восьмой раз подтверждает высокий уровень безопасности "Белавиа" при выполнении полетов. Авиакомпания уделяет большое внимание внедрению и поддержанию постоянно обновляющихся стандартов IOSA и непрерывному совершенствованию систем управления организацией, управления безопасностью полетов и авиационной безопасностью", - отметили в пресс-службе.

IOSA (IATA Operational Safety Audit) - программа аудитов эксплуатационной безопасности авиакомпаний, разработанная в рамках Международной ассоциации воздушного транспорта, которая предназначена для оценки систем эксплуатационного управления и контроля воздушных перевозчиков. Руководство по стандартам IOSA включает около 1 тыс. требований, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во время прохождения аудита.-0-