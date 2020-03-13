13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

"Белавиа" отменила рейсы в Италию (Милан и Рим) и Туркменистан (Ашхабад), сократила полеты в Израиль (Тель-Авив).

При отмене рейса клиент может вернуть билет и получить его стоимость без удержаний. Можно также изменить дату полета по тому же маршруту до 31 мая без дополнительных сборов в пределах одного класса обслуживания. Для внесения изменений либо возврата авиабилета нужно обратиться по месту его приобретения.

Чтобы вернуть билет, купленный на сайте "Белавиа", необходимо направить на адрес электронной почты support@belavia.by заполненное заявление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств (шаблон заявления можно найти на сайте авиаперевозчика).

Если рейс не отменен, внесение изменений или возврат билета возможны в соответствии с правилами примененного тарифа, отметили в авиакомпании.-0-