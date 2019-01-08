"Белавиа" предлагает новую услугу для транзитных пассажиров

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзитные пассажиры авиакомпании "Белавиа", следующие с пересадкой через Национальный аэропорт Минск, теперь могут воспользоваться перелетом с остановкой (стоповером) в Минске на срок от 24 до 72 часов, сообщили БЕЛТА в авиакомпании.

Стоповер доступен на одном из участков маршрута следования при покупке билета туда-обратно. Оформить авиабилет с транзитной остановкой в Минске можно в кассах авиакомпании, ее представительствах за рубежом, у агентов. Планируется сделать возможным приобретение данной услуги на сайте belavia.by.

"Благодаря стоповеру пассажирам не придется проводить время в зале ожидания до следующего вылета. Теперь иностранцы, не планируя отдельную поездку в Беларусь, смогут увидеть Минск, встретиться с друзьями, посетить мероприятия и отдохнуть перед следующим рейсом", - пояснили в авиакомпании.

Как отметил генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров, количество транзитных пассажиров в авиакомпании постоянно растет. "Мы стараемся совершенствовать услуги в соответствии с пожеланиями и потребностями наших клиентов. Новая опция позволит пассажирам сделать свое путешествие более насыщенным и познакомиться с нашей страной, не увеличивая при этом затраты на авиаперелет. Мы надеемся, что возможность посетить дополнительную страну во время запланированного перелета будет востребована транзитными пассажирами, особенно с учетом возможности безвизового въезда в Беларусь для граждан многих государств", - добавил он.

"Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет регулярные рейсы в 52 аэропорта 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer 175, четыре Embraer 195, четыре CRJ 100/200).-0-