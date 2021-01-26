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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" предупредила об изменении правил для вылетающих в Польшу пассажиров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.
C 27 января пассажирам, вылетающим рейсом Минск-Варшава, включая следующих транзитом через Минск или Варшаву, рекомендуется пройти ПЦР или экспресс-тест на SARS-CoV-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления.
Пассажиры, предоставившие тест, освобождаются от самоизоляции по прибытии.
Экспресс-тест на антиген выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом.
Оплата возможна через банк или через платежный терминал.-0-