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26 января 2021, 10:27

"Белавиа" предупредила об изменении правил для вылетающих в Польшу

Фото Белавиа
Фото Белавиа

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" предупредила об изменении правил для вылетающих в Польшу пассажиров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

C 27 января пассажирам, вылетающим рейсом Минск-Варшава, включая следующих транзитом через Минск или Варшаву, рекомендуется пройти ПЦР или экспресс-тест на SARS-CoV-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления.

Пассажиры, предоставившие тест, освобождаются от самоизоляции по прибытии.

Экспресс-тест на антиген выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом.

Оплата возможна через банк или через платежный терминал.-0-

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