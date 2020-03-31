31 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. "Белавиа" приостанавливает рейсы в Москву, города Украины и Казахстана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" временно не будет выполнять полеты в аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево) по 30 апреля, в пункты Казахстана (Нур-Султан, Алматы) с 31 марта по 14 апреля, а также Украины (Киев, Одесса, Львов, Харьков) до 24 апреля.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке, авиакомпания рекомендует проверять обновления на сайте об отмененных рейсах. Возврат средств или изменение даты вылета можно будет сделать до 31 декабря 2020 года. "Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года. Не нужно делать это прямо сейчас. Все данные билетов сохранены в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер билета", - отметили в "Белавиа".

Изменить дату вылета можно только один раз.-0-