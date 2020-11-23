Приостановка рейсов "Белавиа" во все пункты России, кроме Домодедово, предусмотрена до 24 декабря

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсы авиакомпании "Белавиа" во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) приостановлены по 24 декабря в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

В Ригу, Таллин и Ларнаку "Белавиа" не будет летать до 14 декабря, в Баку - до 26 ноября, во все пункты Грузии (кроме Тбилиси) - до 30 ноября. Полеты в Ашхабад не будут выполняться до 1 января 2021 года. Кроме того, до 27 марта 2021 года не будет рейсов в Будапешт и Алматы.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-