5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" присоединилась к отраслевой хартии по предотвращению распространения COVID-19, разработанной Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

В настоящее время к хартии присоединились 46 аэропортов и 50 авиакомпаний, основной приоритет которых - обеспечение безопасности пассажиров во время распространения пандемии COVID-19. "Участие в хартии демонстрирует стремление присоединившихся авиаперевозчиков и аэропортов обеспечивать самые высокие стандарты эпидемиологической безопасности при осуществлении своей деятельности, а также сотрудничать в поиске новых мер и стандартов, которые смогут обеспечить максимальную безопасность пассажиров, сотрудников авиакомпаний и аэропортов. Таким образом, присоединение "Белавиа" к союзу говорит о полном соответствии предпринимаемых мер по обеспечению безопасности полетов международным стандартам", - отметили в компании.

Как пояснили в "Белавиа", вступившие в хартию организации обязуются выполнять определенные рекомендации по безопасности полетов при COVID-19, координировать с национальными властями действия по выполнению этих рекомендаций для достижения максимальной безопасности полетов, а также по согласованию с компетентными органами разработать альтернативные средства снижения рисков, если рекомендация не может быть реализована из-за определенных ограничений, и сообщить о них EASA и ECDC.

Организациям необходимо следить за эффективностью принятых мер и сообщать о любых недостатках компетентным органам, а также EASA и ECDC, анализировать эффективность мер, вырабатывать более эффективные методы обеспечения безопасности и регулярно предоставлять отчеты и сведения в EASA и ECDC.-0-