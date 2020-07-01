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01 июля 2020, 17:58

"Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям. Такая информация размещена на официальном сайте авиаперевозчика, сообщает БЕЛТА.

Приостановка полетов продлена по следующим направлениям: Варшава - по 14 июля; Вена, Вильнюс, Рига, Таллинн - по 15 июля; все пункты Казахстана, России, Грузии, а также Ташкент - по 31 июля.

Вернуть деньги или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно до 31 декабря. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этим вопросам можно в любое время до конца текущего года. "Не нужно делать это прямо сейчас, все данные билетов сохранены в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер билета, - отметили в "Белавиа". - Изменить дату вылета можно только один раз".

На сегодня рейсы из Минска есть в Брюссель, Ереван, Лондон, Будапешт, Берлин, Франкфурт, Ганновер, Мюнхен, Тель-Авив, Барселону, Рим, Милан, Кишинев, Амстердам, Белград, Стамбул, Киев, Одессу, Харьков, Львов, Хельсинки, Париж, Прагу и Стокгольм.

В авиакомпании обращают внимание, что в каждой стране действуют свои ограничения для прилета.-0-

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