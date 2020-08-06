6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям. Такая информация размещена на официальном сайте авиаперевозчика, сообщает БЕЛТА.

Приостановка полетов продлена по следующим направлениям: Россия - по 14 августа (Краснодар, Сочи - по 15 августа, Воронеж, Казань, Нижний Новгород - по 24 октября); Вена, Ларнака, все пункты Казахстана - по 15 августа; Рига - по 16 августа; все пункты Грузии - по 31 августа; Ашхабад - по 1 сентября.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.-0-