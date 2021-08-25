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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку полетов в Украину по 30 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе авиаперевозчика."Рейсы приостановлены по 30 сентября", - сказали в пресс-службе.Как сообщалось ранее, из-за запрета властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена была отменить полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков, а также из этих городов с 26 мая по 25 августа этого года.-0-