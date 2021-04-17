17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Будапешт и Ашхабад до 30 апреля, Алматы - до 16 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Кроме того, до 30 октября не будет рейсов в Женеву. Что касается России, "Белавиа" летает в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород и Калининград. Рейсы в остальные пункты приостановлены в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

По некоторым маршрутам изменить даты вылета можно до 30 июня.-0-