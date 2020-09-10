10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ларнаку до 30 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

В Ригу, Ашхабад и во все пункты Грузии "Белавиа" не будет летать также до указанной даты. Полеты во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.-0-