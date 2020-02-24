"Белавиа" продолжает полеты в Италию, вернуть билеты можно только по правилам тарифа

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продолжает полеты в Италию, вернуть билеты можно только в соответствии с правилами тарифа, по которому они покупались. Так в авиакомпании прокомментировали обращения, касающиеся выполнения рейсов из Беларуси в Италию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

"По ситуации на 24 февраля никаких запретов на выполнение полетов в города Италии нет. Мы выполняем полеты по маршрутам Минск - Милан - Минск и Минск - Рим - Минск, как и все авиакомпании мира, в штатном режиме", - отметили в "Белавиа".

Поэтому возврат билетов возможен только в соответствии с правилами тарифа, по которому они приобретались, обратили внимание в авиакомпании.

Как сообщалось, на севере Италии в ряде городов из-за коронавируса введен карантин. Всего в закрытых зонах проживают более 50 тыс. человек. В Италии от коронавируса скончались четыре человека, число подтвержденных случаев заражения достигло 203.-0-