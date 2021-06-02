2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт авиакомпании в Facebook.

В списке стран, куда сегодня может летать "Белавиа", - Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ. Авиакомпания приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию, Кипр и российский Калининград.

"Для компании это большие потери, но коллектив "Белавиа" прилагает все усилия, чтобы справиться. Авиакомпания начала восстанавливаться после пандемии COVID-19, открывать новые направления. Мы совсем не ожидали, что вместе с нашими пассажирами окажемся в подобном положении. Несмотря на то, что авиакомпания не имела влияния на сложившуюся ситуацию, прямо сейчас наши специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов", - говорится в сообщении.-0-