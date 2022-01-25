"Белавиа" распродает билеты по всем направлениям

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 25 января с 9.30 до 23.59 проводит распродажу билетов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика. В акции участвуют все прямые направления регулярной сети.

"Билеты по тарифу "Промо" можно купить в мобильном приложении Belavia и на сайте авиакомпании. Период путешествия по первому полетному купону - с 25 января по 26 марта. При покупке билета туда-обратно обратный вылет должен состояться в течение 30 дней с даты первого полета", - говорится в сообщении.

К покупке по специальным ценам доступны следующие направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Нур-Султан, Алматы, Ереван, Стамбул, Батуми, Тбилиси, Кутаиси, Тель-Авив, Баку, Дубай, Ташкент. Билет из Минска в Москву, например, можно приобрести от 36 евро, цена в обе стороны составит от 57 евро.

Как подчеркнули в авиакомпании, количество билетов по тарифному бренду "Промо" ограничено. "Возможна комбинация тарифа "Промо" с другими тарифными брендами. Обращаем внимание, что для билетов, которые участвуют в акции, отсутствует возможность изменения даты и времени вылета и оформления возврата денежных средств", - отметили в "Белавиа".

Перед покупкой билетов авиаперевозчик рекомендует внимательно ознакомиться с правилами въезда в страну назначения.-0-