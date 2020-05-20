20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" разъяснила схему возврата денег за билеты на отмененные рейсы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Специалисты авиакомпании делают все возможное, чтобы оперативно помочь пассажирам. Однако сейчас служба поддержки перегружена и в первую очередь обслуживает тех, кто вылетает в ближайшие 72 часа.

Возврат средств и изменение даты полета для отмененных рейсов возможны до 31 декабря 2020 года. Чтобы вернуть деньги за билет, рекомендуется сразу прислать заявление на возврат. Это позволит при обработке письма быстрее перейти к оформлению без дополнительных вопросов со стороны специалистов.

Пассажиры сразу же получают автоматический ответ, затем специалисты авиаперевозчика обрабатывают все заявки и возвращают денежные средства в порядке очереди. "Заявление считается принятым в обработку только после ответа специалиста, далее необходимо ожидать зачисления средств", - отметили в авиакомпании.

"Белавиа" призывает не дублировать повторно запрос на возврат билета или изменение даты полета, так как возможна небольшая задержка операций в связи с ажиотажем.

Список всех отмененных рейсов опубликован на официальном сайте авиаперевозчика.-0-