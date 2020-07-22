22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию на странице перевозчика в Facebook.

С 1 августа при покупке дополнительного багажа онлайн одновременно с билетом по тарифам Promo и Light стоимость составляет 25 евро за первое место багажа и 40 евро за каждое последующее.

Если покупать онлайн после приобретения билета, то стоимость первого и каждого последующего места составляет 40 евро для всех тарифов.

В офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации стоимость дополнительного багажа - 50 евро.

Оформить услугу онлайн можно не позднее, чем за 2 часа до вылета.

По 1 августа багаж можно купить по старым правилам.

Перед покупкой услуги "Белавиа" рекомендует подробнее ознакомиться с новыми условиями на сайте авиакомпании.-0-