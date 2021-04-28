"Белавиа" с 2 мая возобновляет рейсы в Будапешт

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 2 мая возобновляет рейсы Минск - Будапешт - Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Полеты по данному направлению будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Вылет из Минска - в 12.30 с прибытием в Будапешт в 13.15. Обратный рейс отправляется в 13.55 и прибывает в белорусскую столицу в 16.35. Время указано местное.

Перед покупкой авиабилета перевозчик рекомендует ознакомиться с ограничениями на въезд в страну назначения и выезд из нее.-0-