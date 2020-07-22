"Белавиа" с 30 июля возобновляет полеты в Армению

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 30 июля возобновляет регулярное сообщение по маршруту Минск - Ереван - Минск. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Полеты будут выполняться ежедневно. Вылет из Минска в 22.40, прибытие в Ереван в 2.45. Обратный рейс из Еревана планируется в 3.35 с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 5.45 (время для всех аэропортов указано местное).

Билет можно купить на сайте авиакомпании www.belavia.by.

В "Белавиа" обращают внимание, что в Армении действуют ограничения по въезду. Перед покупкой билета следует уточнять все условия у компетентных органов.-0-