"Белавиа" с 31 мая открывает прямой рейс из Минска в Уфу

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 31 мая начнет выполнять прямые рейсы в еще один российский город - Уфу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Уфа на данный момент станет 10-м регулярным маршрутом "Белавиа" в Россию.

"Белавиа" будет летать по маршруту Минск - Уфа - Минск один раз в неделю по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск назначен на 00.10, прибытие в Международный аэропорт Уфа - в 04.55. Обратный рейс планируется в 06.20 с прилетом в столицу Беларуси в 07.05. Время для всех аэропортов указано местное.

"Российские маршруты всегда пользовались большой популярностью у белорусов и транзитных пассажиров. Поэтому восстанавливать и расширять нашу карту полетов в этом направлении - одна из приоритетных задач сейчас. Мы рады, что есть хоть какой-то прогресс: в начале мая "Белавиа" уже запустила два рейса в Россию - в Екатеринбург и Самару. Сейчас вот - Минск - Уфа - Минск. Надеемся, что в скором времени мы порадуем вас другими хорошими новостями. Пандемия все еще не покинула нас, но мир учится заново строить коммуникацию. И кажется, это получается", - отметил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец.

Цена за один билет стартует от 98 евро по минимальному тарифу без багажа (LIGHT), в обе стороны - от 183 евро. Узнать подробности о других тарифах и точное расписание можно на сайте авиакомпании belavia.by.

Уфа - столица Республики Башкортостан. Направление, которое будет интересно ценителям народных культур и традиций. Это единственный город в мире, название которого совпадает с принятым трехбуквенным обозначением аэропорта - UFA. Международный аэропорт Уфа находится в 25 км от центра города.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010-го - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 30 воздушных судов (один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer 175, семь Embraer 195 и три Embraer 195-E2).

Международный аэропорт Уфа - современный авиационный комплекс, первый среди региональных аэропортов России обладатель сертификата IATA ISAGO, подтверждающего работу по высочайшим международным стандартам безопасности. Входит в десятку ведущих российских аэропортов. В 2020 году он сохранил лидерство в Приволжском федеральном округе по пассажиропотоку, количество обслуженных пассажиров за год составило 2,37 млн. Партнерами аэропорта "Уфа" являются более 40 авиакомпаний. Авиагавань способна принимать практически все типы воздушных судов вплоть до широкофюзеляжных Boeing 747-400 и Boeing 777, а также вертолеты всех типов. Для обслуживания пассажиров задействованы два терминала - внутренних и международных авиалиний - с общей пропускной способностью 2 тыс. человек в час, 39 мест стоянок воздушных судов и 9 телескопических трапов.-0-