6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" следит за событиями в Казахстане и безопасностью полетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания внимательно следит за событиями в Казахстане, которые могут оказать негативное влияние на безопасность полетов. Регулярные рейсы в пункты Казахстана будут выполняться только по согласованию с Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси и только при безусловном обеспечении безопасности полетов", - подчеркнули в пресс-службе.

В то же время "Белавиа" понимает важность прямого авиасообщения между Беларусью и Казахстаном в текущей ситуации, которое дает возможность гражданам Беларуси и других стран, находящимся в Казахстане, вылететь на родину.

В настоящий момент отменен рейс Минск - Алматы - Минск 5-6 января. При изменении ситуации с запланированными по расписанию рейсами пассажиры будут незамедлительно уведомлены авиакомпанией с использованием контактных данных в бронировании. В случае отмены рейса пассажиры могут произвести перенос вылета на другую дату или возврат авиабилета в пределах его срока годности (срок годности билета - 1 год с момента оформления для полностью неиспользованных авиабилетов, 1 год от даты первоначального вылета для частично использованных билетов).

Пассажиры, имеющие на руках билеты с вылетом в/из пунктов Казахстана прямыми рейсами "Белавиа" по 10 января включительно, могут по своему желанию изменить дату вылета без дополнительной оплаты (в пределах одного класса обслуживания) на прямые рейсы, вылетающие в/из Минска в пункты Казахстана по 31 января, независимо от статуса рейса.

Авиакомпания рекомендует изменить дату вылета транзитным пассажирам, вылетающим в Казахстан через Минск ближайшими рейсами, до прояснения ситуации.-0-