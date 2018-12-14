"Белавиа" снижает тарифы для трансферных пассажиров, путешествующих из 15 городов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 14 декабря вводит специальные тарифы для трансферных пассажиров, путешествующих из 15 городов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Стоимость билета составит 50% от минимального транзитного тарифа по маршруту туда-обратно плюс таксы и сборы. Предложение действует по 28 декабря 2018 года и действительно только на транзитные перелеты рейсами авиакомпании со стыковочным пунктом в Минске.

Специальные тарифы будут доступны в период путешествия с 15 января по 15 апреля 2019 года. Максимальный срок пребывания в пункте назначения - 1 месяц (при покупке билета туда-обратно). Причем предложение действительно только для полетов туда-обратно, на билеты в одну сторону не распространяется.

В пресс-службе рассказали и о других условиях предоставления скидки. Так, изменения времени и даты вылета запрещены. Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма пассажиру не возвращается.

Кроме того, приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма не возвращается, пояснили в "Белавиа".

В специальном предложении участвуют следующие направления: из/в Алматы, Астана, Ашхабад, Баку, Батуми, Ереван, Казань, Калининград, Кишинев, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Тбилиси, Харьков.

В авиакомпании обратили внимание, что при отсутствии билетов на выбранные даты по специальному тарифу можно воспользоваться функцией "Календарь тарифов" в разделе "Заказ билетов". Продажа осуществляется на сайте belavia.by, а также в офисах авиакомпании и у агентов.-0-