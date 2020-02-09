9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" в 2020 году запустит регулярные рейсы в Вену, Ташкент и испанский Реус. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"В прошлом году маршрутная сеть авиакомпании "Белавиа" расширилась. В этом году также добавятся три маршрута. Это регулярные рейсы в Вену, Ташкент и испанский Реус. Флот также будет расширяться. В апреле планируется поставка самолета Embraer прямо с завода. Второй самолет Embraer нового поколения ожидается к концу этого года. Планируется также поставка двух самолетов Boeing", - сказал Артем Сикорский.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии.-0-