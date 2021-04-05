"Белавиа" возобновит рейсы в Казань с 13 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 13 апреля возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Казань - Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Facebook-аккаунт авиаперевозчика.

Вылет из Минска планируется по вторникам в 23.50 с прилетом в Казань в 02.10. Обратный рейс из Казани будет осуществляться по средам в 03.40, прибытие в Минск - в 06.00. Время для аэропортов указано местное.

В "Белавиа" рекомендуют перед покупкой билета ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании belavia.by, в офисах по продаже авиабилетов и у агентов.-0-